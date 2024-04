Giuseppe Conte | il signor mani bucate

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Duecento miliardi di euro. È il costo del Superbonus per il Paese, ma che l’ex presidente del Consigliorivendica come suo «capolavoro» politico. In concreto: è stato ristrutturato solo il 4 per cento degli edifici. E l’Europa, ora che le risorse sono finite, esige interventi per la casa green. Auguri agli italiani che dovranno pagare. Chiedo venia ai miei professori di matematica: non ho mai aperto un libro». Con un raro lampo di autocritica,l’ha persino ammesso: «Facevo gli esercizi al volo». Dati, numeri, percentuali: il brillante giovanotto non si applicava. Filomena De Nittis, sua insegnante al classico, confermò: «Rispondeva ai quesiti di matematica prendendo i discorsi un po’ alla larga». Peraltro, la professoressa aggiunse: «Non avrei mai immaginato che diventasse premier». Non ...