Giovanelli e Cuttitta | due leggende del rugby in visita a Bollate

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Due vere e propriedelitaliano hanno fatto. Non per un incontro ufficiale, ma semplicemente per una cena tra amici. Unaa sorpresa che non è certo passata inosservata quella avvenuta l’altro giorno all’Osteria Quattro leoni di Castellazzo di. Due campioni dela cena aSono ...