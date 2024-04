Giovane fermato a Roma con un fucile in mano per strada

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Un ragazzo armato diè statodai Carabinieri della Compagnia CC di Trastevere, mentre si trovava in Piazza della Scala. L'operazione ha destato preoccupazione tra i residenti del quartiere, che hanno segnalato immediatamente la presenza sospetta alle autorità. Grazie alla rapida reazione delle forze dell'ordine, il ragazzo è stato prontamente arrestato e ilè stato sequestrato. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni riguardo alle circostanze o alle motivazioni dell'individuo.

