(Di mercoledì 10 aprile 2024) () –ad personam di. Per l'agenzia si occuperà dello sviluppo di nuovi progetti editoriali orientati soprattutto verso l’informazione internazionale ed europea, l’innovazione tecnologica e le produzioni audio-video, in sinergia con le altre società e realtà dell’azienda. L’ingresso disi inserisce in una strategia di sviluppo avviata con l’arrivo, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Giorgio Rutelli nuovo vicedirettore di Adnkronos - Per l'agenzia si occuperà dello sviluppo di nuovi progetti editoriali orientati soprattutto verso l’informazione internazionale ed europea, l’innovazione tecnologica e le produzioni audio-video, in si ...adnkronos

I festival trainano industria cinema, oltre 2mln di spettatori - I festival fanno bene all'industria cinema. "È infatti di oltre due milioni di spettatori la stima degli 'atti di visione' di film 'inclusi nella programmazione di un festival' . E questo nel periodo ...ansa

Da dove vengono le espressioni come «cacicchi e capibastone» - In politica si usano per riferirsi con una connotazione negativa ai leader locali di un partito: ricorrono nelle cronache di questi giorni in relazione alle polemiche tra PD e M5S ...ilpost