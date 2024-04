Giorgia Meloni e Andrea Giambruno insieme | cena a casa della sorella della premier | “Antipasto con salame corallina | coratella | fave e pecorino”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Per meè stata, è e sarà sempre la persona più importantemia vita. Questo a prescindere dal fatto che noi si sia fatto una famiglia. Lo sarà sempre perché è una persona per me fantastica”, aveva detto, giornalista Mediaset ed ex first gentleman, alla presentazione del libro di Candida Morvillo. Dall’annunciofine dell’amore con, dopo i famosi fuorionda di “Striscia la notizia“, i due sono stati più volte vistitanto da favorire le voci su un ritorno di fiamma. In realtàsono uniti dall’amore per la figlia Ginevra, con lei e per lei hanno trascorsoprime le ...