(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il governo punta a "concordare con la Commissione europea l'estensione a settedell'di finanza pubblica" per mettere in debito in un sentiero di riduzione. E il futuro Piano strutturale di bilancio di medio termine da sottoporre all'Ue "non potrà che partire dai risultati già conseguiti con il Pnrr" consolidando gli investimenti e le riforme su transizione ecologica e digitale e rispondendo "alle esigenze di investimento della difesa e agli imprescindibili obiettivi di miglioramento dell'equità sociale e di ripresa demografica del Paese". Lo scrive il ministro dell'Economia Giancarlonell'introduzione al Def.

In lista Eni, Poste e Ferrovie dello Stato. La Ue: conti non in linea. Il vice presidente della Commissione Ue Dombrovskis: speriamo che da Roma arrivino passi avanti sul Mes (corriere)

Giorgetti, 'puntiamo ad aggiustamento conti in 7 anni' - Il governo punta a "concordare con la Commissione europea l'estensione a sette anni dell'aggiustamento di finanza pubblica" per mettere in debito in un sentiero di riduzione. (ANSA) ...ansa

Il Mef libera Montepaschi Unicredit torna in pista: «puntiamo su ritorni del 15%» - Montepaschi potrebbe non essere più l’epicentro del risiko bancario. E se così fosse, si riapre il consolidamento bancario con Unicredit in prima fila su target anche ...ilmessaggero

Fi: Barelli, 'da 30 anni con stesso entusiasmo, pronti a scrivere nuova pagina storia' - Roma, 27 mar. (Adnkronos) - “Il 27 marzo 1994 Forza Italia vinceva le elezioni per la prima volta, sconfiggendo la gioiosa macchina da guerra della sinistra e cambiando per sempre la storia della ...affaritaliani