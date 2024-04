Ginnastica ritmica | la World Cup fa tappa a Sofia | presenti Farfalle | Raffaeli e Baldassarri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Prosegue la #RoadtoMilano, il circuito diCup diche culminerà con l’atteso finale al Forum di Assago, a Milano, dal 21 al 23 giugno. Dopo l’esordio ad Atene, la Coppa del Mondo fa, da venerdì 12 a domenica 14 aprile all’Arena Armeec. Si riparte dalle medaglie conquistate dalle Azzurre nellainaugurale della stagione 2024: un oro con i 5 cerchi, un argento con i 3 nastri e 2 palle e un bronzo nel concorso generale per la Squadra Nazionale più le due piazze d’onore dinelle finali di specialità a cerchio e palla. Atorneranno dunque le cinque ginnaste del gruppo d’insieme, per un altro test importante in vista del Campionato Europeo di Budapest, in programma dal 22 al 26 ...