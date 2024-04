Ginnastica | l’olimpionico Whitlock si ritirerà dopo i Giochi di Parigi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Max, ginnasta britannico vincitore di tre medaglie d’oro olimpiche nell’Artistica, ha annunciato ai microfoni della BBC che sidall’attività agonistica al termine deiOlimpici diche si terranno quest’estate: “Mi sembra di aver preso la decisione giusta, per 24 anni ho spinto al massimo e ora prima di chiudere spero di fare altrettanto. Ma pensare che questa sarà la mia ultima presenza alle Olimpiadi mi fa un effetto molto strano. E’ difficilissimo per me spiegare cosa provo”. Poi il 31enne oro nel corpo libero e nel cavallo con maniglie a Rio 2016 e a Tokyo, ha spiegato di avere una motivazione particolare per fare bene a: “Ho sempre desiderato competere in un’Olimpiade di fronte a mia figlia Willow e ho sempre detto che avrei continuato finché lei non fosse ...