Giffoni Shock | il festival delle provocazioni | tra gli ospiti Bigmama | Godano | Bazzi e Bartezzaghi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “Non è vero che vogliamo essere felici. Non è vero che ci piacciono gli altri. Non è vero che siamo creativi”. Tre negazioni, treda cui ripartire per raccontarsi e comprendersi un po’ di più: è questo l’obiettivo di, la prima edizione di un evento che non vuole essere un semplice, ma l’occasione concreta di liberarsi dagli stereotipi che affliggono i giovani della nuova generazione, via dalle interpretazioni superficiali, per andare dritti al centrocose ed esplorare nuovi territori di discussione e visioni più complesse. Dal 16 al 20 aprile, la Multimedia Valley (Valle Piana) ospiterà cinque giorni intensi e coinvolgenti, dove innovazione, creatività, cambiamento e condivisione saranno le parole chiave. Il progetto è stato realizzato ...