Giallo di Aosta | identificata la vittima e fermato il compagno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) , sarebbe un ragazzo di circa 20 anni di origini egiziane Svolta nelle indagini sulla ragazza trovata senza vita venerdì scorso in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d’. Gli investigatori hanno finalmente identificato la: si tratta di una giovane francese di 22 anni. I suoi familiari, che non avevano sue notizie da giorni, l’hanno riconosciuta grazie ad alcune foto mostrate dai Carabinieri. L’autopsia ha conche la ragazza è stata uccisa a coltellate, alcune al collo e all’addome che hanno causato una grave emorragia. Un profondo taglio al collo e diverse ferite all’addome non hanno lasciato dubbi sulla natura violenta del decesso. Le indagini ora si concentrano su un giovane di origine egiziana nato in Italia, che è stato visto con lanei giorni precedenti l’omicidio. L’uomo ...

