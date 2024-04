GialappaShow | quante puntate sono | il nuovo cast | il Signor Carlo…

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Mercoledì 10 aprile 2024 parte la terza stagione di, lo show della Gialappa’s Band in onda su TV8,per la conduzione del Mago Forest.La nuova stagione prevede ancora una volta il classico format di ottoda due ore minuti circa, con messa in onda intorno alle 21,30 (anteprima); 21,35 (puntata vera e propria), e replica immediata sempre su Tv8 intorno alla mezzanotte. Il tutto ogni mercoledì in prima serata per otto settimane consecutive.: ilConfermato tutto ildelle precedenti edizioni, tra cui Marcello Cesena – il Jean Claude di “Sensualità a corte”, Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani con la sua formidabile Annalisa, Edoardo Ferrario reduce dal grande successo di Lol4, Gigi & ...

