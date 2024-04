GialappaShow | il ritorno esplosivo su TV8 | Sky | NOW con un cast stellare e tante novità

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Dopo il successo di critica e ascolti delle prime due edizioni, riparte, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, dal 10 aprile, ogni mercoledì, alle ore 21.30, anche in simulsu Sky e in streaming su NOW.Il timone del programma sarà ancora nelle mani del Mago Forest, gran cerimoniere espalla (o vittima) della Gialappa’s. Ogni settimana sarà affiancato da una co-conduttrice diversa: nella prima puntata il graditissimodi Alessia Marcuzzi, che affiancherà Forest a distanza di oltre vent’anni dal debutto insieme. In questa terza edizione, ilsi arricchisce di due pezzi da novanta: Maccio Capatonda, con i suoi famosi trailer e altre, e Max Giusti, che vestirà i panni di ...

Alessia Marcuzzi Non soltanto la serata dei David di Donatello su Rai 1 con Carlo Conti, Alessia Marcuzzi fa tappa anche su Tv8. La conduttrice sarà al fianco del Mago Forest per il ritorno di ... (davidemaggio)

Guida TV Sky e NOW 7 - 13 Aprile: Il Re Seconda Stagione, GialappaShow, Steve Jobs - GUIDA TV SKY / NOW | 7 - 13 APRILE 2024 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma ne ...digital-news

GialappaShow, la new entry Maccio Capatonda si racconta ai nostri microfoni - Intervista esclusiva a Maccio Capatonda sul GialappaShow. Scopri cosa pensa del nuovo ruolo e del successo della ...rumors

Torna la Gialappa's ma è "orfana" di Carlo Taranto. E c'è la "Briffatrice" che insulta Travaglio - “Se facciamo ancora questo lavoro è perché ci divertiamo”: dal 10 aprile su TV8 e su Sky torna la satira del gruppo che ha inventato un linguaggio tv. Il Mago Forest è il gran cerimoniere ma i persona ...spettacoli.tiscali