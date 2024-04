Gialappa’s show Il culto dell’irriverenza e i nuovi personaggi

Cast GialappaShow Non solo Alessia Marcuzzi che affiancherà il Mago Forest alla conduzione riunendosi, per una sera, oltre 20 anni dopo con la Gialappa. L’avvio della nuova edizione di ... (davidemaggio)

GialappaShow torna su TV8 con la nuova edizione condotta dal Mago Forest con una co-conduttrice diversa in ogni puntata: si parte con Alessia Marcuzzi, tra le new entry Maccio Capatonda e Max ... (spettacolo.eu)

Guida TV SKY / NOW | 7 - 13 Aprile 2024 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma ... (digital-news)

Alessia Marcuzzi torna in tv con look total denim: sembra un completo ma non lo è - Alessia Marcuzzi torna ad affiancare il Mago Forest alla conduzione di "Gialappa's show" come ai tempi di Mai dire Goal: per la prima puntata ...fanpage

È di nuovo tempo di “Gialappashow” - Con la terza edizione in meno di un anno e otto nuovi appuntamenti (sette più una sorta di “meglio di” arricchito), da mercoledì 10 aprile torna nella prima serata di Tv8 (e in contemporanea su SkyUno ...sorrisi

Guida TV Sky e NOW 7 - 13 Aprile: Il Re Seconda Stagione, Gialappashow, Steve Jobs - GUIDA TV SKY / NOW | 7 - 13 APRILE 2024 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma ne ...digital-news