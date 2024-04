Gialappa’s Show 2024 | quante puntate | durata e quando finisce

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 10 aprile 2024)sono previste per? La terza edizione dellocomico con laBand condotto dal Mago Forest va in onda su Tv8 a partire dal 10 aprilealle ore 21.30 per sette. Sette nuovi episodi per grandi risate e sketch divertenti, con il cast confermato della scorsa stagione più alcune grandi new entry tra i comici come Maccio Capatonda e Max Giusti. Ci sarà poi un’ottava puntata con il Best of di questa edizione. Appuntamento su Tv8 e in simulcast su Sky Uno. Ecco la programmazione completa. Prima puntata: 10 aprileSeconda puntata: 17 aprileTerza puntata: 24 aprileQuarta puntata: 1 maggioQuinta ...