Gf Vip | famosa ex Vippona rivela “Il mio ex fidanzato mi ricattava”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ospite nella seconda puntata della nuova edizione di Belve, Francesca Cipriani si è raccontata in una lunga intervista a Francesca Fagnani. “Il mio talento è essere me stessa, autentica. Cosa so fare veramente bene? Ridere, mi piacerebbe fare la comica, mi viene spontaneo“, ha esordito la protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Poi, la conduttrice ha ricordato le parole che Francesca riservò a Belen Rodriguez: Durante una puntata del Chiambretti Night, rispondendo ad una domanda sul perché non le fosse concesso più spazio in tv lei si lanciò in una lunghissima intemerata contro Belen che le ricordo: “Belen Rodriguez non è a livello tale da stare in televisione, non da conduttrice. Non ha talento…Ci sono queste ragazze straniere che ridono, non sanno parlare, fanno degli errori, non sono preparate. Solo per l’aspetto vengono messe dall’aeroporto in tv. Secondo me ...