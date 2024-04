George Lucas riceverà la Palma d' oro onoraria al Festival di Cannes

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Va alad’orodel prossimodi. Il cineasta dietro le epopee di Guerre Stellari e Indiana Jones sarà insignito del premio alla carriera il 25 maggio durante la cerimonia conclusiva. "Ildiha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore", ha detto: "Rimasi senza fiato quando il mio primo film, THX-1138, fu scelto per essere proiettato ain un nuovo programma per registi esordienti. Da allora sono tornato molte volte come sceneggiatore, regista e produttore".