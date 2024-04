Gentiloni | Next Generation Eu non può essere una parentesi

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Le sfide per la transizione green e digitale sono "troppo grandi perché un Paese possa affrontarle da solo. Ecco perché dobbiamo pensare e agire in modo europeo". "L'Ngeu ha mostrato come si può fare. Con il programma in scadenza nel 2026, ora è il tempo per pensare a cosa verrà dopo. IlEu è una formula vincente che non possiamo semplicemente lasciare negli archivi dopo il 2026. Credo che nuovi finanziamenti comuni per le nostre priorità comuni, in primo luogo per la difesa, dovrebbeparte della soluzione". Lo ha detto il commissario europeo Paolointervenendo al Delphi Economic Forum.

