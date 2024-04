(Di mercoledì 10 aprile 2024) Sorrisi in arrivo da Pegli per Alberto. Smaltito il martedì di riposo concesso dal tecnico alla truppa rossoblù, oggi ilè...

"Siamo in emergenza ma i ragazzi hanno lavorato bene in settimana", dice il tecnico rossoblù GENOVA - "E' stata una settimana positiva e ho visto i ragazzi vogliosi e consapevoli della partita che ... (ilgiornaleditalia)

Le Pagelle di Verona Genoa : nonostante i tre gol i migliori per squadra non hanno messo il loro nome nel tabellino dei marcatori Bonazzoli, Ekuban e Gudmundsson: sono loro i 3 marcatori di ... (calcionews24)

Genoa, non solo Retegui: Gilardino recupera un'altra pedina per la Fiorentina - Sorrisi in arrivo da Pegli per Alberto Gilardino. Smaltito il martedì di riposo concesso dal tecnico alla truppa rossoblù, oggi il Genoa è tornato a lavorare ne.calciomercato

FREY, Ho dubbi su Italiano a Napoli. Non so se è pronto - L'ex portiere viola Sebastien Frey, in una diretta su TV Play, tra i tanti temi affrontati ha rilasciato anche alcune considerazioni su Vincenzo Italiano, attuale allenatore ...firenzeviola

Genoa, la richiesta di Gilardino gela la dirigenza: il motivo - Visualizzazioni: 1 Genoa, il futuro di Gilardino si saprà a breve termine: l’accordo può essere trovato, ma non è scontato. Il futuro di Alberto Gilardino è in bilico: il Grifone vuole proseguire con ...calciostyle