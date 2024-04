Gaza | il dolore di una madre che ha perso la figlia | “Morta in auto tra i cadaveri | sotto i colpi dei tank israeliani”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Una storia terribile, una delle tante che purtroppo continuano a susseguirsi sui giornali da quando sono riesplose le violenze nell’area della Striscia di. Una testimonianza troppo dolorosa per sembrare vera, quella di Wissam Hamadah, donna palestinese che ha raccontato a Repubblica la morte dellaHannud, che non è riuscita a proteggere dagli orrori della guerra: “Quando me l’hanno uccisa, Hannud aveva fame. Ero al telefono con lei. Per distrarla dal sangue e dagli spari le dicevo di mangiare i biscotti di sesamo, gliene avevo messi cinque in una borsetta rossa. Le piaceva tanto quella borsetta, la usava per giocare a fare la mamma. Ma Hannud era incastrataal sedile posteriore della macchina e tra lei e la borsetta c’era il cadavere di sua cugina”., ildi una ...