Il premier israeliano Benjamin Netanyahu sta facendo un errore su Gaza : "non sono d'accordo con il suo approccio". Lo ha detto Joe Biden in un'intervista a Univision. (quotidiano)

Biden: “Israele accetti il cessate il fuoco a Gaza. Netanyahu sta stabagliando”. E l’Iran torna a minacciare - Il presidente Usa: “Bisogna consentire l’arrivo di cibo e medicine”. Secondo i media libanesi, Hamas potrebbe liberare alcuni ostaggi prima di una eventuale tregua ...msn

Gaza: Hamas non vuole liberare 40 ostaggi, Gallant smentisce Netanyahu: "Niente data per Rafah" - Hamas non avrebbe 40 persone "fragili" tra gli ostaggi da scambiare e sarebbe costretto a liberare i maschi adulti. Il ministro della Difesa israeliano Gallant smentisce Netanyahu sulla data dell'atta ...msn

Gaza, Biden: "Israele accetti tregua unilaterale. Netanyahu Sta sbagliando" - Khamenei minaccia: "Stato Ebraico sarà punito". La replica: "Risponderemo". Media: "Hamas disposto a rilascio ostaggi prima della tregua" Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto a Israele ...adnkronos