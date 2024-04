Gambizzato in viale Marche | operato Antonio Abbruzzese Potrebbe essere interrogato già oggi

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Milano, 9 aprile 2024 - E' statoascoltatodagli inquirenti, all'ospedale Niguarda dove è ricoverato, il 40enne al quale ieri pomeriggio hanno sparato alla gambe in. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi. L'uomo è stato colpito da tutti i quattro proiettili esplosi dal suo aggressore. Le prime indagini dei carabinieri della compagnia Duomo avrebbero accertato cheprima diera stato per pochi minuti nello stabile, di fronte al quale aveva parcheggiato la sua Lancia Delta. Milano, sparatoria in: le prime immagini Al momento di risalire in auto ha trovato ...

