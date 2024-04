Furti e atti di vandalismo sulle auto | denunciato un 50enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Senago (Milano), 10 aprile 2024 –vandalici contro lein sosta, di notte, lungo la via san Bernardo a Senago. Nelle scorse ore la polizia locale ha individuato eunitaliano. Le accuse nei suoi confronti sono di furto aggravato e danneggiamento. L'uomo, con precedenti, nelle notti del 2, 4 e 5 aprile, dopo aver spaccato i finestrini di cinquein sosta aveva rubato alcuni oggetti. I residenti della zona si erano rivolti al comando preoccupati per quello che stava accadendo e dopo le loro denunce sono iniziate le indagini. Grazie alle immagini delle telecamere ilè stato identificato e convocato al comando. Si tratta di un senaghese con precedenti e conosciuto alle forze dell'ordine per altri fche ...