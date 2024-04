Furti arte | carabinieri | recuperati in un anno 105 mila beni

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Roma, 10 aprile 2024 - Nel 2023 idel Comando tutela patrimonio culturale - titolari della Banca dati di opere da ricercare più antica ed estesa al mondo (oltre 1.300.000 file) - hrecuperato 105.474d'per un valore complessivo stimato di 264.055.727 euro. Questo il dato complessivo del documento ‘Attività operativa 2023’ dell'Unità specializzata dell'Arma che, in oltre mezzo secolo di vita, ha restituito ai legittimi proprietari, pubblici e privati, più di tre milioni diculturali. I dati dell'ultimodimostrano una graduale diminuzione dei reati contro il patrimonio culturale. Rispetto al 2022 si registra una lieve riduzione dei(da 333 a 267) e degli oggetti trafugati (da 4.144 a 3.483) e un incremento dei ...

