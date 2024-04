Fuorisalone 2024 | 15 location incredibili da scoprire

Milano, 9 aprile 2024 - Da Barcellona a Milano: "Terrasza" la nuova piattaforma phygital dedicata al design per esterni arriva nel capoluogo lombardo dal 15 al 21 aprile, in occasione del design ... (ilgiorno)

Milano - Racconta l'impatto che il tempo ha sul legno, materiale in continuo movimento e mutamento, che si dilata, torce e cambia, a seconda degli elementi con cui entra in contatto, e che è in ... (ilgiorno)