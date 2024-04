(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il gruppo Fs chiude ilcon unnetto che si attesta a 100 milioni di euro (rispetto ai 202 milioni di euro del) -51%. "Al netto delle(ristori Covid-19 registrati nele restituzione aiuti di Stato relativi agli anni 2003-2014) - spiega l'azienda -, il risultato netto avrebbe registrato una crescita del 578%. I ricavi operativi sono stati pari a circa 15 miliardi (+8%), "trainati dalle performance operative e dalla marcata ripresa del polo passeggeri (+11% rispetto al) e dal polo merci (+6%) in un difficile contesto logistico europeo". Ebitda a circa 2,2 miliardi (+1%), "in crescita del +14% al netto di". Ebit a 338 milioni (+29%), "più di quattro volte rispetto al ...

Roma, 13 feb. (askanews) – A 140 anni dall’avvio delle attività, Edison ha segnalato di aver chiuso il 2023 con un EBITDA record a 1,8 miliardi di euro , in crescita del 71%, e un utile a 515 ... (ildenaro)

L’ utile netto di Cdp Reti si è attestato nel 2023 a 513 milioni di euro, in crescita (+2%) rispetto al 2022 principalmente “per effetto dei più elevati dividendi di competenza, solo parzialmente ... (ildenaro)

Feltrinelli ha chiuso il 2023 con ricavi in crescita del 2,6% a 511 milioni di euro, con un margine operativo lordo di 25,1 milioni e un risultato operativo positivo per 2,1 milioni , contro un rosso ... (quotidiano)

Fs, -51% l'utile del 2023 per le partite straordinarie del 2022 - Il gruppo Fs chiude il 2023 con un utile netto che si attesta a 100 milioni di euro (rispetto ai 202 milioni di euro del 2022) -51%. (ANSA) ...ansa

Isybank (Intesa Sanpaolo) centra l’utile nel suo primo anno di attività: profitti per 5,1 milioni, i ricavi arrivano a 37,2 milioni - Primo anno di attività, primo utile. Isybank, la banca digitale del gruppo Intesa Sanpaolo nata a inizio 2023 ha archiviato l’anno passato con profitti pari a 5,1 milioni di euro e 450mila clienti att ...firstonline.info

Fs, utile netto a 100 milioni: “Già spesi 8 miliardi per il Pnrr” - Profitti in calo a causa di “partite straordinarie”. Gli investimenti tecnici raggiungono il livello record di 16 miliardi nell’anno. Aggiudicate gare per 24.repubblica