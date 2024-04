(Di mercoledì 10 aprile 2024) "Sul fronte degli, ilsegna un anno record per il gruppo Fs in termini di capacità e sviluppo, confermando il ruolo centrale dello stesso a sostegno del sistema industriale nazionale", sottolinea il gruppo comunicando i risultati del. "Il gruppo ha infatti sviluppato e gestito un livello complessivo di spesa pertecnici pari a 16,4, con una crescita del 46% rispetto al 2022 (il 99% degliin Italia e 14di euro relativi ad infrastrutture ferroviarie e stradali, tra le quali si segnalano, in particolare, le opere sulla linea Av Torino-Milano-Napoli, sulla Napoli-Bari, sulla linea Av/Ac Verona-Padova tratta Verona-Vicenza, sulla Milano-Verona tratta Brescia-Verona e sulla tratta Terzo Valico dei Giovi, il ...

Rapporto Assogestioni-Censis: "Il 76% degli italiani risparmia" - Il 46,9% dei risparmiatori che investono o vogliono investire in ... Trasparenza, professionalità, educazione sono le chiavi per fare in modo che questa percentuale cresca ancora e con essa la ...tgcom24.mediaset

Fs, +46% per gli investimenti nel 2023 a 16,4 miliardi - "Sul fronte degli investimenti, il 2023 segna un anno record per il gruppo Fs in termini di capacità e sviluppo, confermando il ruolo centrale dello stesso a sostegno del sistema industriale nazionale ...ansa

L'Università La Sapienza di Roma al primo posto negli Studi Classici, presenti anche Bocconi, Normale e Politecnico - Tra le migliori università al mondo nel 2024 ci sono 4 italiane per diverse discipline: ecco quali e qual è la migliore università in assoluto.gazzetta