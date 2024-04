Frena la domanda di mutui e prestiti Patuelli | I tassi sono già scesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) È fissata per domani la nuova riunione della Bce, che non porterà però ad alcun taglio dei. Decisione al momento attesa per l’inizio dell’estate. Ma, stando proprio alle ultime rilevazioni della Banca centrale europea, per la prima volta dal 2021, tutta l’eurozona allenta i criteri per la concessione dialle famiglie. Con uno scenario ancora migliore in Italia, dove "idi mercato, quelli applicati dalle banche ai clienti,già, in anticipo sulle decisioni della Bce", come precisa Antonio, presidente dell’Abi, l’associazione che raccoglie tutte le banche che operano in Italia. Nella sua rilevazione trimestrale, però, la Bce precisa come le banche abbiano continuato a inasprire i criteri suial consumo e come, ...