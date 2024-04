(Di mercoledì 10 aprile 2024) Sondrio –o transitabili unicamente con le catene montate, limite delle nevicate attorno agli 800-900 metri,pungente anche sul fondovalle, venti forti in quota dove permane alto il rischio di valanghe. Innon si attenua l'ondata di maltempo che da ieri mattina ha investito la provincia più a nord della Lombardia con crollo delle temperature di parecchi gradi e fitte nevicate in corso a Livigno e Madesimo e mezzi spazzain piena attività nelle località montane di villeggiatura. Il panorama sembra natalizio e non primaverile con ladegli, in particolare di chi coltiva i frutteti per le gelate improvvise.

Il Meteo non accenna a migliorare: le vacanze pasquali in Veneto e Friuli Venezia Giulia sono all'insegna di pioggia , grigio e freddo . L'unico dato positivo è la neve ... (ilgazzettino)

Freddo e neve in Valtellina e Valchiavenna: passi alpini chiusi, preoccupazione tra gli agricoltori - Prosegue l’ondata di maltempo, panorama natalizio più che primaverile. Timori in particolare nei frutteti per le gelate improvvise ...ilgiorno

Meteo - Da lunedì drastico cambio di scenario. Italia tra fronte Freddo dal nord Europa e vortice africano - Doppio attacco all'anticiclone africano, tornano pioggia e temporali con brusco calo termico.3bmeteo

Meteo: neve dopo metà Aprile Un’ipotesi remota ma non impossibile - La neve collinare in Primavera avanzata non è un fenomeno ... piuttosto che a precipitazioni nevose. Potenziale arrivo del Freddo artico sull’Italia Se le tendenze per Martedì 16 si ...meteogiornale