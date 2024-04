Freccia del Brabante femminile | Longo Borghini asfalta la concorrenza! Strepitoso successo dell’azzurra che continua a vincere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) È ancora Italia, è sempre Italia alladel! Vittoria strabordante di Elisa(Lidl-Trek) con la maglia di campionessa nazionale sul traguardo di Overijse, che succede nell’albo d’oro a Silvia Persico. Per il Belpaese è la terza vittoria in dieci edizione di questa corsa, la prima in carriera a queste latitudini per la classe 1991. Otto chilometri corsi come una cronometro per sugellare iln.43 della carriera di, una campionessa che non finisce di stupire e che ha iniziato il 2024 nel migliore dei modi, dimostrando di avere una gamba eccezionale. Il primo round in vista delle Ardenne ha visto nettamente primeggiare, con Demi Vollering (Team SD ...