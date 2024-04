Freccia del Brabante 2024 | altro successo di Elisa Longo Borghini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Roma, 10 aprile- La rinuncia alla Parigi-Roubaix, visto il gran periodo di forma, non sarà stata di certo presa a cuor leggero, ma l'obiettivo, cioè arrivare al meglio alle Classiche delle Ardenne per puntare magari addirittura all'en plein, prima di pensare al Giro d'Italia, l'ha ampiamente giustificata: per dimostrare subito la bontà della propria decisionecomincia a scaldare i motori, vincendo con un numero da urlo ladel. La cronaca Al rientro dal periodo trascorso in quota per rifinire la preparazione fisica, la piemontese riprende da dove aveva lasciato: per la precisione vincendo, così com'era stato al Giro delle Fiandre. E come sempre le ...