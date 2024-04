Franz Rossi e Bobo Pernettaz presentano la loro Conte dai monti

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Rho (Milano), 10 aprile 2024 - Fanno tappa a Villa Burba di Rho,ledai", ovvero storie, voci e suoni ispirati alle vette della Valle d’Aosta, tanto amate dai due autori. Lo spettacolo-mostra itinerante sarà questa sera mercoledì 10 aprile alle 21 nella sala convegni, in corso Europa 291., 60 anni, appassionato di corsa, ha fondato nel 2008 la rivista X-run, la prima dedicata a storie di corsa. Quasi un libro che racconta delle persone che corrono, delle emozioni, della fatica e del divertimento, dei sentieri di montagna e dell’asfalto della città. Assiduo frequentatore della biblioteca di Villa Burba, qualche anno fa ha scritto "Corro perché mia madre mi picchia" in ...

I 10 migliori Kerner dell'Alto Adige al di sotto di 20 euro scelti dal Gambero Rosso - Il kerner è un vitigno a bacca bianca, DOC dal 1993, frutto dell’incrocio tra schiava e riesling renano. In Italia è attualmente coltivato in Alto Adige. Ecco le etichette dal miglior rapporto qualità ...gamberorosso

Rho. Franz Rossi e Bobo Pernettaz presentano le loro Conte dai monti: storie, voci e suoni della Valle d’Aosta - Mercoledì 10 aprile nella Sala Convegni di Villa Burba alle ore 21.00 (mi-lorenteggio.com) Rho, 9 aprile 2024 – Parole, voci, musica. L’amore per la montagna. Le Conte dai monti contengono tutto quest ...mi-lorenteggio

Sonoro Quartet in concerto nella Villa Pignatelli di Napoli - Brani di Franz Joseph Haydn e Bela Bartòk per "Dancing on strings", l'inusuale performance di musica e danza che il Sonoro Quartet, ensemble d'archi belga - tra i vincitori del progetto europeo Merita ...ansa