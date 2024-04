(Di mercoledì 10 aprile 2024) (Adnkronos) – Ancora una giovane vittima di violenze in. Unè statoieri sera a Romans-sur-Isère, nel sud del. Lo hanno riferito fonti di polizia, secondo cui il ragazzo è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'accoltellamento sarebbe stato preceduto da una lite tra ile L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Svolta nelle indagini in Francia per la morte del quindicenne pestato a sangue fuori scuola a Viry-Châtillon, banlieu alle porte di Parigi, da un gruppo di incappucciati. Cinque persone , tra cui ... (secoloditalia)

Francia, 15enne accoltellato a morte nel sud del Paese - (Adnkronos) - Ancora una giovane vittima di violenze in Francia. Un 15enne è stato accoltellato a morte ieri sera a Romans-sur-Isère, nel sud del Paese. Lo hanno riferito fonti di polizia, secondo cui ...reggiotv

Francia: 15enne ucciso, quattro i giovani indagati per omicidio - Lo studente di 15 anni che frequentava un liceo nel sud di Parigi, stava tornando a casa quando è stato preso di mira da un gruppo di individui incappucciati #EuropeNews ...it.euronews

Francia 15enne ucciso a Viry-Châtillon, in carcere 4 ragazzi - Chiesta la detenzione di quattro dei cinque giovani portati in tribunale oggi in vista di un'incriminazione dopo la morte di Shemseddine, 15 anni, a Viry-Châtillon (Essonne), picchiato per una lite le ...bluewin.ch