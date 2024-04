FOTO Stazione sciistica del Laceno | si incomicia a vedere la luce

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Silain fondo al tunnel“. E’ l’annuncio dell’ammministrazione comunale di Bagnoli Irpino, guidata dal sindaco Filippo Nigro. Nelle scorse ore sono arrivati i primi sostegni per i nuovi impianti di risalita. I primi sono quelli che interessanto la Seggiovia Rajamagra. Dal 2022 la ditta Doppelmayr Italia S.R.L è impegnata a costruire le nuove seggiovie della ski areaRajamagra, chiuse dal lontano maggio 2017. L’intervento, finanziato dalla Regione Campania, per un importo di circa 13 milioni. Completate le opere civili (fondazioni per i sostegni) della Seggiovia Serroncelli; iniziati i lavori per le fondazioni, in arrivo i sostegni per la Seggovia Settevalli. “Una bella giornata per il, che ci induce a guardare al futuro con ...