FOTO Museo del calcio Andrea Fortunato | “Un viaggio nel cuore della passione mondiale”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlè più di uno sport, è unache unisce milioni di persone in tutto il mondo. Per celebrare questaunica e irripetibile, ildel, gestito con cura dalla Fondazione Fioravante Polito in onore di. All’interno di questo luogo magico, gli amanti delavranno l’opportunità di immergersi nella storia di questo sport indimenticabile, attraverso una collezione straordinaria di maglie indossate da alcuni dei più grandi campioni di sempre. Tra queste, spiccano i capolavori di Maradona, Del Piero, Baggio, Guardiola, Totti, Messi, Ronaldo, Antognoni, Ribery, Kakà, Figo, Osimhen, Immobile e molti altri ancora. Ma ildelnon si limita ...

visita privata a porte chiuse della mostra Il mondo di Tim Burton per Johnny Depp , a Torino per le riprese del suo Modi. A Torino per alcune riprese del suo secondo film da regista, Modi, dedicato ... (movieplayer)

In occasione di Vinitaly and the city un fine settimana con iniziative e agevolazioni speciali nei musei civici di Verona - Dal 12 al 15 aprile torna nel cuore di Verona l’appuntamento con Vinitaly and the City, il fuori salone di Vinitaly con incontri, eventi, accessi e visite guidate gratuite ai Musei civici. A tutti i p ...veronasera

Taranto, Museo archeologico: novità nell’allestimento Ieri la conferenza stampa della direttrice - Tra questi anche il famoso cratere a volute con scene d’Oltretomba restituito dal Paul Getty Museum di Malibù (320 a.C. circa) e ora esposto al I piano del Museo accanto al Cratere del Pittore di ...noinotizie

Tragedia a Castel Sant’Angelo: addetto alla vigilanza trovato impiccato | FOTO - Nel pomeriggio di oggi all'interno di Castel Sant'Angelo, mentre c'erano ancora visitatori s'è consumata una tragedia: trovato un cadavere ...ilcorrieredellacitta