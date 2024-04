Forum | rissa e aggressione in studio tra un tossicodipendente e il patrigno Barbara Palombelli furiosa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) I panni sporchi si lavano in famiglia. O quasi. A “”, in onda su Retequattro e condotto da, durissimo scontro tra undi 23 anni, Julian, presente in, che si è avventato contro il secondo marito della madre Luisa, Francesco. Quest’ultimo era contrario ad aiutare economicamente il figliastro per far sì che entri in un centro di disintossicazione. Immediato l’intervento di Paolo Ciavarro e degli operatori del programma per sedare lae allontanare i due in evidente stato di agitazione.ha cercato di calmare gli animi e rivolgedosi a Julian lo ha invitato a calmarsi e a indossare un capo per coprire la canotta: “Sinceramente non va bene. Adesso qualcuno dal reparto della sartoria ci ...