Fortezza da Basso | al via il restauro del padiglione Machiavelli

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Firenze, 10 aprile 2024 - Al via a Firenze i lavori die rifunzionalizzazione delche diventerà il fulcro dell'intero sistemada. L'edificio, che dall'infopoint distribuirà i visitatori nei padiglioni accogliendo l'inizio del percorso espositivo, si avvia infatti verso il completo risanamento e recupero delle superfici inutilizzate, con miglioramento degli standard sismici ed energetici. Si tratta di un progetto da oltre 5,7 milioni di euro, per una superficie di 3.250 metri quadri, che recepisce le esigenze condivise da Comune di Firenze e Firenze Fiera. Nel dettaglio, spiega un comunicato di Palazzo Vecchio, il progetto prevede di dedicare il piano terra (930 mq) a biglietteria, accoglienza e sale polifunzionali, il primo e secondo piano a uffici ...

Indire - Con 1.780 eventi in totale e 430 aziende partecipanti si apre domani (mercoledì) alle ore 9,00 alla Fortezza da Basso la settima edizione di Didacta Italia , che quest’anno è dedicata a Don ... (orizzontescuola)

Firenze, 27 marzo 2024 – Una scoperta decisamente inaspettata. durante i lavori di bonifica necessari per la realizzazione del nuovo Padiglione Bellavista alla Fortezza , è stato trovato un ordigno ... (lanazione)

