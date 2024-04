Forte e Chiara | stasera su Rai 1 con Chiara Francini | anticipazioni e ospiti della prima puntata di mercoledì 10 aprile 2024

Attrice, conduttrice e scrittrice, Chiara Francini sale alla ribalta televisiva con uno show che la vede grande mattatrice: in "Forte e Chiara" , questo il titolo del programma, in onda su Rai 1 a ... (today)

Per la prima serata in tv, mercoledì 10 aprile su RaiUno alle 21.25 prenderà il via “Forte e Chiara”, one woman show di Chiara Francini. Il programma, per il quale sono previste tre puntate, vede ... (bergamonews)