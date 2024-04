Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Borussia Dortmund | Champions League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ledi, match valevole per l’andata dei quarti di finale di. Simeone deve fare a meno di uno degli eroi della serata del ‘Metropolitano’ contro l’Inter, ovvero Memphis Depay, il quale dovrà stare fermo alcune settimane. Il tecnico argentino farà affidamento sul suo top player in attacco, Antoine Griezmann, e spera di ritrovare il Morata dei primi mesi di stagione. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: in attesa: in attesa SportFace.