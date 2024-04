Follia nel Paese | decapita il padre e aggredisce passanti con ascia | in manette

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Momenti di ordinariaquelli che si sono verificati nel, un uomo ha ucciso eto ilpoi ha aggredito icon un’: scattano leUna terribile vicenda quella che si è verificata, nelle ultime ore, nel Nord della Spagna. Tanto è vero che nelnon si sta parlando d’altro se non di questa vicenda. Il tutto è accaduto nella serata di lunedì 8 aprile, ma la notizia è stata resa nota solamente nelle ultime ore. Ci troviamo nelle Asturie, precisamente in una rotonda nel comune di Ribera de Arriba, dove un uomo ha ucciso eto il. La testa della vittima è stata gettata, appunto, in questa rotonda. Come se nulla fosse. Ambulanza e polizia (Ansa Foto) Cityrumors.itUna ...