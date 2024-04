Folgorato in un cantiere edile | muore operaio nel Casertano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn giovanedi 33 anni, residente a Maddaloni, è morto nel primo pomeriggio vittima di un incidente mentre era al lavoro in unin via Fiume morto nel comune di Cancello Arnone. Il giovane era alla guida di un’autopompa per la gettata del cemento quando è rimastomentre faceva manovra per posizionarne il braccio. Sul posto sono subito intervenuti vigili del fuoco e personale del 118 con un’autoambulanza, ma per l’non c’è stato niente da fare. (foto di repertorio) L'articolo proviene da Anteprima24.it.

