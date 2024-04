FNP Informa Aprile 2024

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Le donne, ieri e oggi Un percorso a ostacoli… l’obiettivo di una effettiva parità tra uomini e donne, nel lavoro come nella società, rappresenta per molti aspetti ancora una chimera. La segreteria FNP CISL di Bergamo, insieme al Coordinamento politiche di genere della categoria, ha deciso di dedicare agli sforzi fatti nell’ultimo secolo e a quanto resta da fare contro le discriminazioni di genere una giornata di studio e riflessione, con una mostra di opere, materiali e ricerche sul tema. Stop ai ritardi nella liquidazione del TFS Sono intervenuti a decine, e in tanti hanno già chiesto l’intervento di FNP per la diffida nei confronti dell’INPS: sono i pensionati pubblici che da troppo tempo attendono il pagamento del TFS, ovvero la liquidazione che spetta a chiunque chiuda la propria esperienza lavorativa. Purtroppo, per gli ex dipendenti pubblici questa attesa può rivelarsi un vero e ...