Fiumicino | clochard cade dalla bici e muore | tragedia a via Trincea delle Frasche

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 aprile 2024), 10 aprile 2024 – Era inletta, poi il malore improvviso: unaquella avvenuta a viadove unha perso la vita. Il fatto è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via della Scafa. L’uomo, un italiano che non risulta residente a, era in sella alla sua, quando improvvisamente si è sentito male, per cause ancora da verificare,ndo a terra e morendo sul colpo. Sul posto erano presenti le pattuglie della Polizia locale, che hanno chiuso il tratto di strada interessato, e il personale sanitario del 118. Inutili i tentativi dei soccorsi che hanno cercato di rianimare il. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ...