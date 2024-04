Fiumicino | a Isola Sacra una giornata per insegnare ai ragazzi a vivere e mangiare bene

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 aprile 2024)– Gli adolescenti sono la generazione del futuro ed educarli sull’importanza della sostenibilità è fondamentale per garantire un pianeta sano e prospero per le generazioni future. Avvicinare i giovani alla natura, agli animali e alla sana alimentazione è il primo passo per far sì che comprendano l’importanza di preservare l’ambiente e adottare comportamenti sostenibili. È per questo che l’associazione Meraki ha organizzato – in collaborazione con Grande Impero, azienda leader nel settore della panificazione artigianale, e con il patrocinio della Federazione Italiana Sport Equestri – unafinalizzata a sensibilizzare le giovani generazioni su una costante azione messa in campo per la riduzione dello spreco e di educazione alimentare, oltre che di rapporto diretto con gli animali. Al Centro Equestre “...