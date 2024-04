Firenze sui passi di San Francesco - In occasione degli 800 anni delle Stimmate e dell’evento Francescolive la grande famiglia del poverello di Assisi si presenta ...lanazione

Firenze, approvata la delibera sul nuovo plesso didattico del complesso universitario di Careggi - Approvato dalla Commissione Urbanistica, nella mattina di oggi -mercoledì 10 aprile-, il nuovo intervento di riqualificazione del Polo Ospedaliero di Careggi: sorgerà un edificio moderno e sostenibile ...055firenze

Sciopero trasporti in Toscana: a rischio treni, bus e tramvia di Firenze per quattro ore. Le iniziative di Cgil e Uil - La mobilitazione rientra in quella lanciata da Cgil e Uil a livello nazionale e che riguarda tutti i settori privati (4 ore di sciopero ad eccezione dell’edilizia con 8 ore di stop) per chiedere maggi ...firenzepost