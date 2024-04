Firenze | i Subsonica in concerto al Mandela Forum

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024), 10 aprile 2024 - L’attesa è finita, ifanno ritorno nei palazzetti italiani con il2024 Tour. La tournée, prodotta da Live Nation, toccherà sette città e palasport nel mese di aprile e vedrà finalmente svelati live anche i nuovi brani del loro decimo album in studio “Realtà Aumentata”, uscito lo scorso gennaio. L’appuntamento con il pubblico fiorentino e toscano è fissato per giovedì 11 aprile al. Racconta la band «“Realtà Aumentata” è un album che ha rinsaldato unanimemente il legame con i nostri e le nostre “terrestri”, come non succedeva da tempo. Pertanto, per fare spazio ai nuovi brani senza nulla togliere al nostro storico, suoneremo la scaletta più ampia e articolata di sempre». La produzione del live vede un approccio multidisciplinare in cui le ...