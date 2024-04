Fiorentina | Italiano | “Vogliamo rivivere le emozioni dell’anno scorso”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il tecnico dellaVincenzoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro il Viktoria Plzen: “Abbiamo degli avversari tosti. Sono imbattuti nella competizione, hanno una difesa ermetica e la capacità di essere una squadra di ottimo livello. Arrivati qui sappiamo che di fronte ci sarà una squadra difficile da affrontare. Non abbiamo mai sottovalutato nessuno, quest’anno abbiamo provato a fare meglio delloe abbiamo vinto il girone. Sottovalutare qualcuno in Europa è pericoloso, dobbiamo dimostrare il nostro valore e non solo a parole“. Le voci di mercato non toccano l’allenatore viola: “Ho la massima concentrazione verso il mio lavoro, per cercare di arrivare ai traguardi. Qualsiasi didi mercato non ...