Finisce fuori strada lungo la Pontina | è ubriaco Quindi si scaglia contro i carabinieri

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pubblicato il 10 Aprile, 2024 Nel pomeriggio del 9 aprile a Sabaudia, si è verificato un episodio di guida irresponsabile che ha portato all’arresto di un cittadino nato nel 1983 e residente nel medesimo comune. Dopo essere stato coinvolto in un incidentele autonomo sullastatale 148 “”, l’uomo si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici, reagendo con violenza e minacce di morte nei confronti deiintervenuti. Trasporto in Ospedale e Arresti Domiciliari A causa del suo stato di alterazione psicofisica, presumibilmente dovuto all’abuso di alcol, il soggetto è stato trasportato al nosocomio di Latina, dove è stato piantonato in attesa del trasferimento agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, sotto la custodia dell’Autorità giudiziaria.