Fine lavoro mai | riflessioni sulla tragedia della centrale idroelettrica di Suviana

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La cosa che mi ha colpito di più nella terribile notizia dei morti sulnellaEnel in Emilia è l’età di una delle vittime. Uno di loro è un operaio di 73 anni, che lavorava a 40 mt di profondità sotto il livello del lago. Ma quando si finisce di lavorare in Italia? E soprattutto ce lo si può permettere, di smettere di lavorare? Si ha una dignitosa pensione per evitare di mettersi a rischio così in situazioni così complesse? E le aziende possono assumere persone, in età così avanzata, per compiti di questo tipo? Sembra un girone infernale il mondo del, in cui le regole le detta più Mammona che lo Stato di diritto. Si entra altardi, male, con pochi contributi, abbiamo regalato pensioni retributive per decenni, ed ora siamo, soprattutto sui lavori usuranti, in un mercato del ...