Fine del Ramadan | azienda di scarpe chiude le tre sedi in Veneto | “Un dipendente su tre è musulmano | era la scelta giusta”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il Ceo: “Una comunità per noi importante, siamo felici abbiano reagito con entusiasmo alla nostra decisione”

Dopo le polemiche e il ricorso al Tar la comunità musulmana si è riunita nel campo sportivo comunale per ascoltare il messaggio dell’arcivescovo. Nessuna tensione e nessun problema di ordine pubblico (milano.repubblica)

“Chiuso per festa di fine Ramadan “. È quanto si legge fuori dai cancelli delle tre sedi produttive del calzaturificio Tre Zeta Group a Fossò nel Veneziano, Vigonza e Arzergrande nel Padovano. Il ... (ilfattoquotidiano)

Da R. Piemonte nuovi sostegni per aziende agroalimentari - Roma, 10 apr. (askanews) – Dalla Regione Piemonte nuove misure concrete per le filiere agroalimentari dei settori zootecnico, ortofrutticolo e vitivinicolo, in difficoltà a causa degli effetti del cam ...askanews

Star Wars Outlaws includerà un misterioso personaggio visto nei film - Ricordate l'enigmatico personaggio di Emilia Clarke, Qi'ra, nel film standalone Solo: A Star Wars Story Apparirà anche in Star Wars Outlaws.spaziogames

M.O., Khamenei: Israele sarà punito per attacco a consolato Damasco - Teheran, 10 apr. (askanews) - La Guida suprema iraniana Ali Khamenei ha ribadito che Teheran reagirà al presunto bombardamento israeliano dell'edificio del consolato iraniano a Damasco all'inizio di q ...affaritaliani