Finale di stagione Nba | ansia Bucks per Antetokounmpo | prova di forza Warriors

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Laregolare è ormai agli sgoccioli, e manca veramente poco all’inizio della post-season. Le ultime partite possono dirci ancora tanto, tra equilibri in classifica, prestazioni strabilianti e colpi di scena che possono condizionare una. Per quanto riguarda l’Eastern Conference, la super prestazione di Jalen Brunson da 45 punti regala la vittoria ai Knicks e soprattutto il terzo posto in classifica, infatti grazie alla sconfitta degli Orlando Magic, la squadra di coach Tom Thibodeau effettua il sorpasso sulla franchigia della Florida. Se New York sorride, irimangono con il fiato sospeso. La squadra di Doc Rivers vince nel big match contro i Boston Celtics, passato alla storia come la partita con meno tiri liberi dal 1983, solo due tentati, zero per i Celtics, che sono la prima squadra della storia a ad avere zero ...